Mbappé veut gagner la Ligue des champions

Il aurait pu attendre le deuxième match. À peine la première sortie européenne de la saison digérée, Kylian Mbappé voit déjà bien grand. Grand artisan du succès du Real Madrid contre l’Inter Milan (2-1), celui qui est devenu par la même occasion cinquième meilleur buteur de l’histoire de la compétition a tenu à partager ses ambitions pour le printemps 2027 . Et il a été plutôt franc, comme le rapporte Marca : « Gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid est primordial pour moi. Je la désire plus que tout. » Au moins, c’est clair.

« Viser l’excellence »

Si la suite a été plus classique ( « Nous voulons accomplir de grandes choses. Nous voulons être un collectif, une équipe capable de rivaliser avec les meilleures au monde ») le buteur, qui a soulevé le Soulier d’Or en début de match, a tenu à rappeler qu’ au Real Madrid, il fallait toujours « viser l’excellence » . L’attaquant de l’équipe de France, qui fêtera ses 28 ans en décembre, n’a pas encore eu la chance de soulever la Ligue des champions. « Elle est plus importante [que le Ballon d’or], car je joue pour le club de mes rêves et que veux la Ligue des champions plus que tout. » …

UL pour SOFOOT.com