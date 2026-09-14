Mbappé va devoir verser de l'argent au PSG

Les tunnels médiatiques existent, les tunnels judiciaires aussi. Lancés en pleine guerre depuis maintenant deux ans, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain n’ont pas encore fait la paix . L’Équipe indique que la cour d’appel du tribunal de Paris a condamné le joueur à verser 60 000 euros à son ancien employeur.

La raison ? Les saisies des comptes du PSG conduites par les avocats de Mbappé avaient contraint le club à ne pas pouvoir utiliser sa trésorerie et ses comptes courants entre les 10 avril et 25 mai 2025.…

ABS pour SOFOOT.com