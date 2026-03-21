Mbappé, un retour scruté au Real Madrid

Le meilleur buteur de la saison du Real Madrid doit confirmer son retour contre l’Atlético de Madrid, ce dimanche soir (21 heures). Alors que son équipe enchaîne les victoires, le capitaine des Bleus doit s’insérer dans le système tactique d’Álvaro Arbeloa. Et entamer sa course poursuite vers le Mondial.

La bonne nouvelle de la blessure de Kylian Mbappé est peut-être à trouver du côté de Caen. L’attaquant de l’équipe de France a sorti 5,5 millions d’euros pour éponger le déficit structurel des Normands, fidèles douzièmes de National. Financièrement, Malherbe n’a pas à s’inquiéter. Ça lui fait au moins un point commun avec le Real Madrid, qui va empocher 12,5 millions d’euros pour sa qualif en quarts de finale de Ligue des champions en faisant encore une fois tomber Pep Guardiola. Blessé au genou gauche, Mbappé a profité de la folie de Federico Valverde en tribunes.

Après quasiment un mois d’absence dû à cette blessure qu’il traînait depuis fin décembre, le Francés a fait son retour ce mardi, contre Manchester City (2-1). Il n’avait pas été sur le flanc aussi longtemps depuis l’été 2020 et une blessure subie en finale de Coupe de France. Il devrait être aligné contre l’Atlético ce dimanche. Le paradoxe voudrait qu’on dise aisément que le retour du meilleur buteur du club soit une bénédiction. Sauf qu’en son absence, le Real Madrid a enchaîné les victoires contre Benfica, le Celta de Vigo, Elche et Manchester City. Un seul être vous manque, et rien n’est dépeuplé ?…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com