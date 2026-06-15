Mbappé, un monde à reconquérir

Moins de quatre ans après avoir été un perdant magnifique au Qatar, Kylian Mbappé retrouve la Coupe du monde, la compétition qui l’obsède et l’avait fait roi en 2018. Pour le capitaine des Bleus, ce troisième Mondial doit être celui de la reconnexion avec une partie du public qui ne le supporte plus et donc une occasion d’écrire une belle histoire.

Kylian Mbappé n’a pas besoin de parler pour être omniprésent, partout, tout le temps. Pour la première fois depuis qu’il est sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est pointé devant la presse sans son capitaine à la veille d’entrer dans une Coupe du monde. Le taulier était accompagné de N’Golo Kanté, le capi numéro 2, au MetLife Stadium, préférant éviter plusieurs heures de voiture à l’homme qui portera le brassard contre le Sénégal, ce mardi dans le New Jersey. Dans les débats, dans les têtes, sur nos écrans, à Paris comme à Boston, il n’y en a que pour Mbappé. Le joueur de 27 ans n’a pas la Ligue des champions ni le Ballon d’or, mais il a ce statut qu’il a toujours voulu – sans les paparazzis – et la sensation qu’on ne lui pardonnera rien en oubliant tout. Le revoilà devant son tournoi préféré et un nouvel Everest comme le tournant d’une carrière, celui qui doit permettre à Mbappé de redevenir le maître de son histoire.

Trois ans de désamour

Ce n’était même pas quatre ans en arrière : la finale de Lusail, le triplé animal d’un homme entré dans la légende en perdant et les ovations à Lens, à Rennes, et un peu partout dans l’Hexagone. « Nous reviendrons » , avait promis Mbappé sur le réseau social connu pour son oiseau bleu à l’époque. Il revient, avec les Bleus dont il est le capitaine, dans la compétition qui l’avait couronné roi à 19 ans. Sans l’euphorie mélancolique de janvier 2023 ni l’étiquette de super-héros français. Entre la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, depuis sacré deux fois champion d’Europe, ses déclarations, ce qu’il est et ce qu’il représente, Mbappé a perdu des fans et gagné des haters . Il le sait et c’est peut-être le plus triste dans l’histoire. « Président de la République ? Non, je suis assez détesté comme ça » , se marre-t-il pour répondre à une boutade dans Le Parisien . Accepter d’être le mal-aimé, quelle drôle d’idée.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com