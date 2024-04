information fournie par So Foot • 17/04/2024 à 11:11

Mbappé, un joueur à part

Kylian Mbappé était attendu après sa prestation fantomatique du match aller. Il a réussi sur le papier à remplir son contrat de "grand joueur" en inscrivant deux buts au Barça. Mais sur le terrain, il apparaît surtout de plus en plus étranger au cœur du jeu parisien, qui battait dans les pieds de Barcola et Dembélé.

Le post Instagram de l’attaquant parisien était attendu. Cette fois, le commentaire en dessous s’avérait parfait en matière de communication après cet inespéré retournement de situation qui permet au PSG d’accéder aux demi-finales de la C1 (un exploit sur lequel peu pariaient après une phase de poules très décevante). Sauf que l’image illustre également son statut actuel, ou plutôt comment il se voit au sein de l’effectif. Il célèbre seul un but et sur la seconde photo, il fête la victoire en l’unique compagnie de son pote Hakimi qui a le privilège d’être dans le cadre.

Tout est dit finalement. Kylian Mbappé évolue effectivement toujours au PSG. Son club réalise un inespéré parcours européen, qui pourrait très bien aboutir à une seconde finale pour lui, le Borussia Dortmund restant à la portée des hommes de Luis Enrique (ce qui n’implique en rien que l’affaire soit déjà conclue). Toutefois, alors que son départ est annoncé, sa légende s’écrit en solitaire, et surtout dans le suivi de ses stats.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com