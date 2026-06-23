Mbappé rejoint Klose et reste au contact de Messi

Après la pluie, vient le beau temps. Après une mi-temps interminable du fait de l’orage qui touche Philadelphie, France-Irak a repris, et Kylian Mbappé n’a eu besoin que de 9 minutes en deuxième mi-temps pour inscrire un doublé . Après un renvoi catastrophique du défenseur irakien Zaid Tahseen pour son gardien, Ousmane Dembélé a offert à son ancien coéquipier du PSG un caviar, qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide.

À deux buts de Messi

Il s’agit du 16 e but en Coupe du monde de l’attaquant du Real Madrid, en autant de matchs, soit autant que Miroslav Klose , derrière Lionel Messi (18 buts) qui l’a dépassé ce lundi soir face à l’Autriche (2-0).…

NB pour SOFOOT.com