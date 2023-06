Mbappé recadré par les présidents des fédérations uruguayenne et argentine

Ni oubli ni pardon.

Après le sacre des U20 de l’Uruguay dans la Coupe du monde de la catégorie, face à l’Italie ce dimanche, Ignacio Alonso – président de la Fédération uruguayenne – est revenu sur les propos de Kylian Mbappé en mai 2022, qui évoquait une différence de niveau entre les footballs européen et sud-américain. Ironique quand on se souvient que l’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 face à… la France. « Mbappé a commis une erreur. Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici , a-t-il déclaré à As. Nous avons montré que nous pouvions être compétitifs et que nous pouvions gagner. Nous avons incontestablement battu une équipe puissante (l’Italie) , une équipe qui a battu le Brésil. Nous avons battu des pays de tous les continents. C’est historique. » …

GD pour SOFOOT.com