Mbappé raconte sa réaction devant le coup de boule de Zidane en 2006

Mbappé raconte sa réaction devant le coup de boule de Zidane en 2006

En poésie c’est peut-être faux, mais en football c’est pourtant bien vrai : Mbappé rime avec Coupe du monde . Auteur de 12 buts en l’espace de seulement deux Mondiaux, le natif de Paris (oui oui, pas de Bondy) s’est déjà imposé comme une figure marquante de l’histoire de la compétition la plus prestigieuse du ballon rond .

Attendue au tournant cet été en Amérique du Nord en tant que capitaine et leader offensif des Bleus, la superstar du Real Madrid est revenue sur ses souvenirs d’enfance en Coupe du monde dans le dernier numéro de So Foot Club .…

VM pour SOFOOT.com