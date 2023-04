Mbappé-PSG : com’ un malaise

Il aura suffi d’un clip de promotion concernant la prochaine campagne d’abonnement pour provoquer un nouveau psychodrame au PSG. Kylian Mbappé, mis au centre de cette vidéo, n’a pas du tout apprécié de ne pas être prévenu de l’utilisation de son image. Le club s’est platement excusé, plaidant une erreur interne.

« À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. » La parole de l’enfant de Bondy est toujours pesée, et chaque mot fait son sens. Cette réaction sur les réseaux sociaux à la diffusion de la vidéo annonçant le lancement de la campagne d’abonnement pour la saison 2023-2024 illustre donc le malaise qui règne aujourd’hui dans la capitale. Certes, l’agacement de l’attaquant parisien, qui, avec son entourage, n’a de cesse de vouloir maîtriser de bout en bout sa communication, s’avère légitime, ou du moins compréhensible. Et personne ne pouvait l’ignorer dans les murs du club parisien. Que ce dernier, et son président en tête, sorte la carte, pour se défausser, d’un couac interne (ce spot n’aurait été validé ni par la com’ ni par la direction), laisse songeur. Si c’est le cas, la faillite structurelle de la propriété de QSI dépasse donc largement la gestion de l’effectif et affecte l’ensemble, à tous les échelons, de la « boîte ».

Il est toutefois difficile de souscrire à une telle ligne de défense. Le script de ces quelques minutes colle trop parfaitement aux enjeux du moment pour qu’il ne puisse se résumer à l’empressement d’un stagiaire qui aurait oublié d’envoyer le fichier mpeg à son N+1. Centré sur le désormais capitaine des Bleus, et mettant surtout en avant les jeunes pousses issues de la formation (Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery), le message de ce clip constitue une main tendue à des supporters particulièrement critiques au regard du contexte sportif. Choisir Kylian Mbappé s’avère une évidence. Un joueur de la région parisienne, portant le brassard de la sélection nationale, qui récite si parfaitement son credo : « Être parisien, c’est être fier de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, touj

