Mbappé nous rend fiers d’être Français !

Depuis leur match contre le Paraguay, par leur attitude plus que par les très bons résultats, les Bleus nous rendent fiers d’être Français et Françaises. En particulier Kylian Mbappé, devenu capitaine d’une sélection qui n’a peur de rien, de personne et d’aucune adversité. Un mix parfait de posture gaulliste et d’arrogance populaire.

« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. […] Je ne laisserai jamais aux gens comme [vous] la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. » Devenu maître dans l’art du tweet assassin, Kylian Mbappé vient d’asséner un coup de grâce, aux yeux du monde entier, à la sénatrice paraguayenne de droite, qui l’avait décrit en des termes très zemmouriens : « Bruto n’a même pas appris à écrire ; au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus cultivés qu’il ait jamais entendus, c’étaient des chimpanzés. »

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Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com