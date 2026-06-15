Mbappé n’a rien contre Nasser al-Khelaïfi

Mbappé le Parisien. Parti du PSG avec fracas il y a deux ans, Kylian Mbappé a longtemps semblé en gros conflit avec son ancien club. D’un point de vue administratif, c’est certain, d’un point de vue humain, peut-être un peu moins.

Nasser, « quelqu’un que j’estime »

Dans son interview accordée au Parisien , il s’est ainsi penché sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi . « Tout le monde ne retient que la fin, ce qui est normal parce que partir du PSG, c’est quasiment impossible. Je savais qu’en partant, je finirai dans cette situation , a-t-il précisé. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et moi . »…

JF pour SOFOOT.com