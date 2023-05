information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 20:12

Mbappé, Messi, Fofana… Tous les nommés des Trophées UNFP

Kylian Mbappé pour un quadruplé ?

Récompensé en 2019, 2021 et 2022, Kylian Mbappé fait partie des cinq nommés au titre de meilleur joueur de Ligue 1. L’attaquant du PSG, actuel meilleur buteur du championnat, sera en concurrence avec son coéquipier Leo Messi, ainsi qu’avec trois Nordistes : Seko Fofana et Loïs Openda du côté de Lens, Jonathan David du côté de Lille. Le lauréat sera connu le 28 mai lors de la soirée annuelle des Trophées UNFP. Kadidiatou Diani visera de son côté le doublé face à Delphine Cascarino et Grace Geyoro, après avoir été sacrée lors de la cérémonie des Trophées de la D1 Arkéma.…

QB pour SOFOOT.com