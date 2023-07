Mbappé : « Les gens banalisent mes performances »

La force de l’habitude.

Nommé pour la troisième fois joueur français de la saison par France Football , Kylian Mbappé a évoqué le Ballon d’or dans les colonnes du magazine. Au sortir d’une saison auréolé d’un seul titre, celui de champion de France, le prodige du Paris Saint-Germain s’estime toujours en course pour remporter la prestigieuse distinction individuelle, décernée le 30 octobre prochain. Et ce grâce à l’évolution des règles : « On te demande d’élire le joueur le plus impressionnant, qui a le plus impacté, qui a été le plus décisif, qui a le plus brûlé la rétine. J’ai deux, trois choses dans mon bagage. On verra, mais je pense que je suis toujours un candidat, ça, c’est la vérité. » …

FP pour SOFOOT.com