Mbappé, le maître du temps

Voilà trois jours que le Paris Saint-Germain a décidé de se passer de Kylian Mbappé. Trois jours que le bras de fer autour de l’avenir du Français a pris une autre dimension, et trois jours que Kyk’s reçoit des soutiens de toute part.

« T’es le meilleur joueur Kylian, et puis j’adore ta montre en plus. » Mbappé sourit. Ce samedi, un jeune supporter parisien a tenté le tout pour le tout pour retenir son idole au Paris Saint-Germain, en le voyant sortir du van peu après la fin de l’entraînement. Naïf ? Peut-être. Comme tous les enfants de son âge. Mais même les plus jeunes sentent que leur star est en train de leur glisser des mains. En plein bras de fer avec sa direction, le vice-capitaine du club de la capitale – privé de stage au Japon et placardisé aux côtés de joueurs indésirables tels que Timothée Pembélé, Colin Dagba, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou encore Julian Draxler – avait toutefois le sourire aux lèvres au moment de signer quelques autographes et faire quelques selfies. Il le sait : du soutien, il en aura toujours.

L’UNFP et Marie-Antoinette Katoto avec lui

Quelques minutes avant ce soutien aux portes du nouveau centre d’entraînement de Poissy, inauguré il y a quelques semaines, c’est l’UNFP, le syndicat des joueurs, qui a volé au secours de Kylian Mbappé. L’instance dirigée par Philippe Piat a dénoncé « les lofts qui polluent le football français, peut-on lire dans un long communiqué, la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité. » Objectif : pointer du doigt l’ensemble des clubs, mais surtout les dirigeants qataris, prêts à empêcher un de leur salarié de travailler – ni plus ni moins – en l’écartant du groupe.…

par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com