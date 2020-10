Mbappé, la drôle d'évolution

Buteur en Croatie, Kylian Mbappé a de nouveau passé sa nuit à décrocher dans tous les sens et à chercher les clés du système français. Une attitude qui pose la question de son évolution.

Quel est le meilleur poste de Kylian Mbappé ?

Il y a quelques mois encore, lorsqu'il nous était demandé de résumer le profil de Kylian Mbappé, trois rencontres pouvaient être déposées sur la table : le Dortmund-Monaco d'avril 2017, le France-Argentine du Mondial 2018 et le Bruges-PSG du 22 octobre 2019. Ce dernier match est peut-être d'ailleurs la plus belle pièce de la collection de l'attaquant du PSG : débarqué à la 52minute sur la pelouse du Jan-Breydel, Mbappé en était ressorti quarante minutes plus tard avec un triplé et une passe décisive sous le bras alors que Bruges regardait les Parisiens dans les yeux jusqu'à son entrée en jeu. Sans trembler, le Français avait alors retourné la table, aidé ses potes à déformer un bloc défensif adverse jusqu'alors impeccable et surtout offert une solution pour casser le pressing belge grâce un cocktail de feintes de corps, de crochets courts et de déplacements rapides subtilement pensés (prise de distance avec l'adversaire direct, course déclenchée au moment parfait, excellence dans les courses diagonales...). À Bruges, Kylian Mbappé avait 20 ans et n'avait qu'un objectif : devenir le meilleur dans son registre.Puis, les mois ont passé et ce début de saison est arrivé, une drôle de période que Didier Deschamps a décidé de transformer en laboratoire. En septembre, le sélectionneur des Bleus avait testé le 3-5-2. En octobre, c'était le tour du 4-4-2 losange, système pensé pour Antoine Griezmann mais aussi pour Mbappé, que Deschamps cherche en permanence à placer dans les meilleures conditions possibles. Mais quelque chose a changé chez Kylian Mbappé, comme si, soudainement, un match de foot était devenu dans sa tête un game 5 de finale NBA, un univers unique où les individualités se répondent dans des rencontres sans couture. Ainsi, que ce soit face au Portugal dimanche ou en Croatie mercredi, on a trouvé sur scène un Mbappé refusant de se cantoner à son rôle (et donc à son couloir et à la prise de profondeur) et qui est très souvent venu grignoter celui des autres. Le 4-4-2 losange demande pourtant autre chose au joueur du PSG