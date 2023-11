Mbappé, la conférence de rien

On le sait : Kylian Mbappé est un grand communicant. Mais à force de maîtriser l’exercice, ne se contente-t-il pas du service minimum ?

Les conférences de presse de l’équipe de France servent-elles à quelque chose ? La question ne devrait même pas se poser au regard de la place des Bleus dans le paysage médiatique national et au nom de l’intérêt de la presse sportive et de son utilité. La prestation fournie ce vendredi par le capitaine de l’EDF en a fourni la énième illustration. De retour face aux médias en sélection, une première depuis le mois de juin, Kylian Mbappé a tellement dominé son sujet face aux questions attendues des journalistes que la séquence, assez brève, donnait l’impression d’assister à une simulation fournie par une IA. Depuis son apparition précoce dans le foot tricolore, Kylian Mbappé impressionne, y compris devant les micros. Il ne craint pas les médias. Il en connaît les codes. Il doit même probablement aimer ce que beaucoup de ses collègues s’imposent comme une punition. Il se permet souvent, par exemple lorsqu’on essaie maladroitement de lui demander quel est son partenaire préféré en attaque, de reprendre les confrères d’un clin d’œil complice, dans une sorte de « Bien tenté, mais je t’ai vu venir ». Il est presque à deux doigts de noter les personnes présentes dans la salle, à l’instar d’un cours en école de journalisme dont il serait le professeur plus expérimenté. Il a su renverser le rapport de force, car par certains aspects, il est le meilleur professionnel, pas forcément le plus pertinent ni le plus intéressant.

Ce vendredi avec Kyks , à la veille de France-Gibraltar, nous avons donc eu le droit à toutes les figures imposées, ciselées au mot près. À commencer par la fausse modestie au service du collectif : « La première fois que je suis venu, j’avais annoncé que je n’allais pas venir à toutes les conférences de presse, du fait du rôle d’Antoine. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. J’ai dit aussi qu’on allait laisser la porte ouverte à de nouveaux leaders. Maignan et Tchouaméni sont venus. C’est mon tour de revenir, le coach me l’a demandé, donc je suis là . » Puis la confidence intime autour du cas Warren Zaïre-Emery : « On est là pour l’accompagner. Je n’ai pas de conseils à lui donner, car il va apprendre tout seul quand il fera des erreurs. C’est un plaisir d’avoir ce rafraîchissement dans l’équipe. Il a l’âge de mon petit frère. Il est e

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com