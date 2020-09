So Foot • 05/09/2020 à 23:59

Mbappé, l'illusion d'optique

Certes, Kylian Mbappé a illuminé la soirée de l'équipe de France en Suède, grâce à son but. Mais son "éclair" de la 41 e minute a surtout permis de détourner le regard sur une piètre prestation collective et un numéro individuel exaspérant.

Passement sur une jambe de bois

Les Bleus assurent

Un penalty de Griezmann qui s'envole dans la tribune vide de la Friends Arena à la toute dernière seconde du match. C'est le geste qui aurait du résumer au mieux cette triste rentrée internationale des Bleus, après dix mois de pause. Au lieu de ça, ce sera plutôt un coup de billard, cette tentative de petit pont de Kylian Mbappé qui rebondit sur deux mollets suédois pour permettre au Parisien de s'ouvrir le chemin du but, qui permet ce soir aux Bleus de maquiller leur déficit d'imagination. Pour son premier match de l'année 2020, comme lors du dernier de 2019, Didier Deschamps avait disposé son équipe en 3-4-1-2. Mais l'animation offensive dessinait plutôt un 9-1 : neuf gars qui regardaient un bonhomme se démener en solitaire à l'avant. Que cela soit sur la pelouse, pendant les tunnels de pub ou dans le documentaire présenté dans la foulée sur M6, le gamin de Bondy a été omniprésent. Quitte à frôler l'overdose.Pour justifier ce match mollasson, toutes excuses concernant les états de forme asymétriques, les absences, un système relativement neuf ou une ambiance glaciale peuvent être entendues. C'est d'ailleurs ce que disait en substance Mbappé, encore lui, au micro de M6 : "[...]" Mais à y regarder de plus près, un bon vieux 0-0 des familles aurait été le résultat le plus juste, celui collant au mieux à l'apathie dégagée par ce match. Pour les champions du monde, derrière cette laborieuse victoire, cette prestation ne méritait absolument pas d'être payée trois points, aussi importants soient-ils. Mais Kylian Mbappé a voulu faire ça à sa sauce.