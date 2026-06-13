Mbappé juge ses partenaires et le staff des Bleus

Le rapport du capitaine. Dans une série de quatre papiers publiés par L’Équipe ce vendredi, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a été questionné sur l’intégralité de ses coéquipiers , mais également sur le staff. Pour chacun, le buteur du Real Madrid a eu un petit mot, plus ou moins doux.

Kyk’s a d’abord assuré que Mike Maignan pouvait « arrêter trois penaltys dans un jour de gloire », et qu’il se chambrait énormément avec le Barcelonais Jules Koundé, avec qui il parle politique, avant de faire passer des messages. Notamment à Malo Gusto : « C’est une génération différente, avec d’autres codes, une autre manière de voir le foot, plus directe, moins patiente. C’est bien aussi car ça renforce la compétitivité » et à Maxence Lacroix qui « mérite totalement sa place » et « aura son coup à jouer, sur le terrain ou en dehors. » …

TM pour SOFOOT.com