Mbappé : «Je peux comprendre certains qui pensent que c'est du foutage de gueule»

Une leçon, une réaction. La France mange du chocolat après un match de dingue pour la troisième place contre l’Angleterre (4-6). Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a commenté la défaite des Bleus au micro de M6 : « Je pense qu’il y a eu deux mi-temps différentes. À la fin de la première mi-temps, je peux comprendre certains qui pensent que c’est du foutage de gueule, qu’on n’a pas respectés le maillot . Moi, je dirais plus qu’on a été humains, et que malheureusement on ne peut pas se permettre d’être humains. »

« Ce match-là ne va pas entacher la légende Didier Deschamps »

« On a été complètement sonnés, et je pense qu’ils nous ont bien réveillés, a poursuivi l’attaquant. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau , des machines mentales, qui font qu’on n’a plus de sentiments. Et donc on a réussi à gagner cette deuxième mi-temps [4-2 pour les Bleus lors de la seconde période] . Au final, on ne gagne pas. » …

UL pour SOFOOT.com