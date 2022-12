Mbappé-Hakimi : Comment jouer face à un ami ?

Depuis l'arrivée du Marocain à Paris à l'été 2021, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé n'ont jamais caché une amitié grandissante au fil des mois. Mais ce mercredi soir sur la pelouse du stade Al Bayt, c'est au duel que les deux hommes se retrouveront en demi-finales de Coupe du monde, avec une partie du destin de leur sélection entre les pieds. Un poids ou une motivation supplémentaire pour les deux hommes ?

Maroc France 14/12/2022 - 20:00 Mondial 2022 - Demies Diffusion sur

En mai dernier lors d'un stage à Doha, Kylian Mbappé blaguait devant les caméras du PSG à propos de possibles retrouvailles quelques mois plus tard lors de la Coupe du monde avec son ami, Achraf Hakimi. Réponse de l'intéressé ?Une plaisanterie prémonitoire pour les deux hommes, qui se voient offrir l'occasion de joindre les actes à la parole, qui plus est en demi-finales du tournoi. Depuis que le natif de Madrid a quitté l'Inter pour le club de la capitale voilà un an et demi, les deux jeunes hommes se sont rapprochés, affichant une belle amitié depuis de longs mois. Du pied la tour Eiffel à Doha en passant par Madrid, les deux potes ne se quittent plus. Même en plein Mondial, quand l'attaquant tricolore profite de son seul jour de repos pour rendre visite à son compère au camp de base des Lions de l'Atlas, à la veille du huitième face à l'Espagne.

?????... @AchrafHakimi pic.twitter.com/fDCyfMI7LM

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022 … Lire la suite de l'article sur SoFoot.com