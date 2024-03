information fournie par So Foot • 12/03/2024 à 00:52

Mbappé, Griezmann et Giroud aux JO : une Dream Team et des victimes

Thierry Henry aurait dans l'idée de renforcer l'équipe de France olympique en faisant appel à Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Terriblement excitant, mais peut-être pas le choix le plus pertinent.

Bradley Barcola. Elye Wahi. Arnaud Kalimuendo. Mathys Tel. Rayan Cherki. Le potentiel offensif de l’équipe de France Espoirs a de quoi donner des sueurs froides aux prochains adversaires des Bleuets. Alors imaginez si Thierry Henry y ajoutait Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud… Un trio à 146 buts chez les A, qui pourrait venir se greffer aux jeunes pour le tournoi olympique, qui démarrera à Marseille le 24 juillet. Selon Le Parisien , le sélectionneur, qui dispose de trois places pour des joueurs de plus de 23 ans, a fait de cette idée son plan A. Mais ce n’est pas sans soulever des interrogations.

Je suis une légende

Les trois champions du monde 2018 ont publiquement affiché leur intérêt pour l’événement. Les Jeux, à la maison, ça n’arrive qu’une fois dans une vie. « C’est un rêve , confiait Antoine Griezmann l’an passé. Vous imaginez, porter le maillot de l’équipe de France, à Paris, aux Jeux olympiques, pour un rendez-vous planétaire… Ça file les frissons. Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. » La présence de Kylian Mbappé, évoquée dès la première conférence de presse de Thierry Henry, fait figure de serpent de mer. Le buteur du PSG a décrit cette perspective comme « le Graal absolu, que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie » . Même son de cloche chez le Rossonero , sur Europe 1 : « Ce serait génial de jouer des Jeux olympiques, de participer à des JO pour mon pays, évidemment. C’est quelque chose qui manque à mon palmarès. » …

