Mbappé éteint la flamme concernant de possibles tensions avec Dembélé

Une amitié de longue date, ça ne se gâche pas pour un Ballon d’or voyons. Ce lundi, en début d’après-midi, L’Équipe a publié un extrait d’interview de Kylian Mbappé . Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 66 pions a évoqué les rumeurs concernant d’éventuelles tensions entre lui et le Ballon d’or en titre, Ousmane Dembélé . Résultat : Kyky de Bondy a éteint la flamme très rapidement.

« Il n’y a pas de problèmes à propos de ça »

Comme à son habitude, le capitaine de l’équipe de France a répondu en toute décontraction : « J’en ai déjà parlé avec lui (avec Dembélé du Ballon d’or) . Non, il n’y a pas de tensions , il n’y a vraiment pas de problèmes à propos de ça. » …

AC pour SOFOOT.com