Mbappé et Nkunku, mariés au premier regard

Alors que les Bleus pataugeaient sur la pelouse de Vienne face à de solides Autrichiens, Kylian Mbappé, incertain au coup d'envoi, et Christopher Nkunku sont entrés en fin de match pour sauver les meubles. Dix minutes pleines de promesses pour un duo qu'on attendait, et qu'on a déjà envie de revoir.

Un quart d'heure plein de promesses

Un nouveau triangle amoureux

La nuit a longtemps été sombre pour les Bleus, dans la chaude soirée viennoise. Menés par des Autrichiens d'abord incisifs, avant de se replier solidement sur leur cage, les hommes de Didier Deschamps ont longtemps manqué d'imagination pour renverser la situation. Le manque d'inspiration du fantôme d'Antoine Griezmann n'y est pas pour rien, tout comme l'absence de Kylian Mbappé au coup d'envoi. Mais les Tricolores ont fini par retrouver la lumière en fin de match , grâce aux entrées lumineuses de Kylian Mbappé et Christopher Nkunku, dont la relation naissante a relancé les Bleus.Entré à l'heure de jeu à la place d'Antoine Griezmann, toujours loin de son niveau, Mbappé, bien qu'incertain au coup d'envoi, a tout de suite changé la physionomie d'une rencontre bien mal embarquée pour les champions du monde. Alors que jusqu'ici seules les courses de Kingsley Coman déséquilibraient le bloc autrichien, le Parisien a, par sa simple présence, rebattu les cartes, notamment en obtenant et bottant plusieurs corners. Mais sa seule entrée ne suffisait pas encore. Et dix minutes plus tard, Christopher Nkunku a remplacé Kingsley Coman. Le tournant de la soirée.Après avoir lui aussi obtenu un coup de pied de coin, le meilleur joueur de Bundesliga a connecté sa forme du moment aux mouvements de Mbappé. Alors qu'ils n'avaient partagés que deux minutes en mars contre l'Afrique du sud (et 34 matchs lors de leurs deux saisons communes au PSG), ce coup de foudre ballon au pied s'est matérialisé par l'égalisation française trois minutes après l'entrée de l'attaquant de Leipzig, après un une-deux d'école entre lui et Mbappé, venu crucifier le portier autrichien (1-1, 83). Quatre minutes plus tard, les deux hommes ont remis ça, avec Benzema dans le lot. Cette fois, le une-deux se passe en pleine surface de réparation, dans des petits espaces. Et cette fois, la frappe de Mbappé est déviée sur la barre., analysait le Français après match au micro de TF1.Plus que par cette occasion manquée, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com