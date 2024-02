Mbappé et le PSG : un départ vers l'inconnu

La fin d’une histoire, dont il ne manquait plus que l'officialisation. Kylian Mbappé annonçant son départ en fin de saison aux dirigeants du PSG, l'attaquant et le club parisien vont devoir apprendre à vivre l’un sans l’autre. L’occasion de mesurer ce qu’ils valent vraiment…

L’annonce de départ faite par Kylian Mbappé auprès de sa direction, apparemment mardi dernier au centre d’entraînement de Poissy à en croire L’Équipe et RMC, a pris tout son sens mercredi soir, lors de la rencontre face à la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-0). Le scénario du match a démontré à quel point l’équipe parisienne demeure viscéralement dépendante du talent de l’enfant de Bondy. Sans lui et sa révolte tardive, l’issue aurait été sûrement plus incertaine, voire angoissante. Naturellement, le match retour viendra ou non confirmer, mais le constat demeure implacable : ce PSG a besoin impérativement du capitaine des Bleus.

Pourtant, une nouvelle réalité va s’imposer du côté de la Factory. Le club va désormais devoir se réinventer et autrement que par la magie incantatoire de la com de son président ou les beaux slogans anti-bling-bling de l’été. Si chaque saison, nous avions droit à la rengaine de la priorité à l’institution, la construction sur le long terme, la prééminence du collectif, la vérité du terrain se réduisait de plus en plus au socle d’un Paris Saint-Mbappé qui ne disait pas son nom. Il n’avait cessé de prendre de l’importance, éclipsant ou évinçant même Neymar ou Lionel Messi, excusez du peu… L’international tricolore, produit de la banlieue parisienne et de la formation française, soulignait son ancrage local (une fonction néanmoins que Zaïre-Emery peut désormais partiellement endosser). De par son statut hors normes, seul joueur d’exception dans l’effectif actuel, il portait sur ses épaules les espoirs fragiles de déposer enfin une C1 dans l’armoire à trophées.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com