Mbappé est (encore) dans toutes les têtes à Madrid

Un parc immobilier dans leur tête.

Membre du conseil d’administration du Real Madrid, José Manuel Otero s’est confié sur le cas Kylian Mbappé dans le podcast Remontada Blanca . À le croire, le dossier de sa venue en Espagne est plus que jamais d’actualité : « Mbappé a eu, et n’a pas eu, la possibilité de signer au Real Madrid cet été. Pour venir, il aurait dû renoncer à des bonus très élevés, conclus avec le PSG. De plus, il aurait dû y avoir un transfert. La quantité d’argent qu’il aurait fallu débourser pour une année était absurde. Ça n’avait pas de sens de signer Mbappé un an plus tôt, même si le poste de Benzema était vacant. » En bon Madrilène, Otero n’oublie pas non plus de dénigrer l’écurie actuelle de Kyk’s pour mieux vendre la sienne : « J’ai confiance en la venue de Mbappé. Il atteindra la gloire lorsqu’il viendra au Real Madrid. Il gagnera la Ligue des champions un jour. Aujourd’hui, il semble que le PSG est moins puissant qu’avant, qu’ils ont des joueurs un peu moins forts. À Madrid, ça te garantit une sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J’ai confiance en sa venue quand il sera libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid. » …

JF pour SOFOOT.com