Mbappé, droit dans ses torts ?

Kylian Mbappé est donc désormais enferré dans une fin de saison conflictuelle avec son club. Si sur le fond, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher, la forme, notamment sa « fuite » en loge VIP à Monaco lorsqu’il fut sorti à la mi-temps, peut rebuter ses plus fidèles soutiens. Il ne suffit pas d’être dans son droit pour être le gentil de l'histoire.

Kylian Mbappé est un grand pro. Notamment de la communication. Le cirque au stade Louis-II n’était certainement pas une humeur passagère et avait peut-être été anticipé. Le capitaine des Bleus se doutait qu’une fois ébruitée sa décision de partir à la fin de la saison, le club laisserait cette fois plus de marge à Luis Enrique pour gérer son effectif. Depuis, ce dernier répète à l’envi sa nouvelle ligne de conduite, un courage sans risque, puisque son employeur ne décolère pas contre son ancien chouchou. Ainsi, durant la conférence de presse après une prestation décevante contre l’ASM, l’Asturien montrait ses muscles et son goût pour la concision répétitive : « C’est à 100 % une décision de l’entraîneur. Tôt ou tard, on va devoir s’habituer à jouer sans Kylian. C’est une décision que je prends dans l’objectif d’avoir le meilleur pour l’équipe. »

Depuis, un échange aurait eu lieu, et l’entraîneur espagnol aurait adouci son propos, précisant qu’il comptait sur son attaquant « pour les matchs à enjeu » . Bref, la Ligue 1 étant déjà gagnée ou presque, le PSG apprendra à se débrouiller sans lui, mais prend le risque d’un nouveau crash en Ligue des champions (ou pour mieux mettre la responsabilité sur les épaules du Kyks). On peut laisser filer un nul à Louis-II, pas une élimination au Pays basque.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com