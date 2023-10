Mbappé, doutes et record effacés

Un match avec l'équipe de France aura suffi à Kylian Mbappé pour mettre fin à sa courte disette et rentrer un peu plus dans l'histoire d'une sélection déjà qualifiée pour l'Euro 2024 après sa victoire (1-2) aux Pays-Bas, grâce à un doublé de sa star.

Quatre matchs sans marquer, des résultats en berne avec le Paris Saint-Germain, une attitude qui hérissait quelques poils et une forme mystérieuse après sa blessure lors du Classique. Mis bout à bout, ces éléments laissaient penser que Kylian Mbappé traversait effectivement une période de doute qui peut arriver à n’importe quel footballeur, notamment chez les attaquants dont la confiance peut rapidement flancher lorsqu’ils perdent le chemin des filets. Mais Mbappé n’est évidemment pas n’importe quel footballeur. Loin de l’air parisien pollué de toute part, le crack de Bondy a vite retrouvé son instinct de prédateur à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, maillot de l’équipe de France sur le dos, et prouvé une fois de plus que les doutes ne l’atteignent pas. Une réaction fatale aux Pays-Bas, impuissants face à des Bleus portés par le talent de leur capitaine et qui ont déjà composté leur ticket pour l’Euro 2024, à trois journées de la fin des éliminatoires.

Le retour du Roi

De nouveau positionné sur l’aile gauche au coup d’envoi à côté de son pote Randal Kolo Muani, Mbappé n’a pas mis longtemps pour mettre fin à cette série sans planter. Sept minutes de jeu, un service d’Antoine Griezmann pour Jonathan Clauss – qui a marqué de bons points dans son couloir droit – et une reprise de volée devant Lutsharel Geertruida qui trompe Bart Verbruggen, le portier des Oranje . Bis repetita au retour des vestiaires : sept minutes de jeu, une-deux avec Rabiot, puis un enroulé flashé à 102 km/h qui vient fouetter la lucarne adverse. Affaire classée. « On n’était pas inquiets pour lui, je pense que lui non plus, avouait Rabiot au micro de TF1 après la rencontre . On en fait des tonnes parce que c’est Kylian. Mais il est très bien dans ce groupe, on est content pour lui et on est content pour tout le monde, on a fait le job ce soir. » …

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com