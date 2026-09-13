Mbappé, des chiffres qui tournent le tournis
Les chiffres ne mentent jamais. En voici encore un que Kylian Mbappé pourra glisser dans son CV, dans sa campagne pour le Ballon d’or ou toute autre quête personnelle de reconnaissance. Double buteur et passeur face au Rayo Vallecano samedi soir, le Kyks a désormais été décisif 600 fois dans sa carrière (601, pour être précis).
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