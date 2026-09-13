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Mbappé, des chiffres qui tournent le tournis
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 09:42
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Mbappé, des chiffres qui tournent le tournis

Mbappé, des chiffres qui tournent le tournis

Les chiffres ne mentent jamais. En voici encore un que Kylian Mbappé pourra glisser dans son CV, dans sa campagne pour le Ballon d’or ou toute autre quête personnelle de reconnaissance. Double buteur et passeur face au Rayo Vallecano samedi soir, le Kyks a désormais été décisif 600 fois dans sa carrière (601, pour être précis).

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