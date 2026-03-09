 Aller au contenu principal
Mbappé de retour à Madrid pour soigner son genou
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 12:22

Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Après avoir passé quelques jours à Paris, Kylian Mbappé est de retour à Madrid pour continuer sa rééducation . Victime d’une entorse au genou gauche, le capitaine tricolore était venu en France pour suivre des soins et passer des examens pour évaluer l’état de son genou et l’évolution de sa blessure.

Un retour pour le match retour contre Manchester City ?

Absent lors des trois dernières rencontre des Merengues , Mbappé et d’ores et déjà forfait pour le match aller de Ligue des champions contre Manchester City qui se jouera ce mercredi au Bernabéu. S’il doit reprendre la course prochainement, sa présence lors du match retour face aux Citizens sera conditionnée par les examens qu’il passera ces prochains jours dans la capitale espagnole pour voir comment son genou évolue. Interrogé en conférence de presse au sujet de son attaquant vedette, Álvaro Arbeloa avait préféré ne pas donner de délais pour le retour du Français.…

LB pour SOFOOT.com

