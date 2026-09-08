Mbappé dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1

Puisque c’est le soir des listes du Ballon d’or, voici le petit moment statistiques. Et la voici : après son but, celui de l’ouverture du score du Real Madrid contre l’Inter Milan en Ligue des champions, Kylian Mbappé est devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions . L’attaquant de 27 ans peut dire merci à Curtis Jones, qui a perdu un ballon dans son propre camp avant de voir la doublette Brahim Díaz-Kylian Mbappé aller au bout (1-0, 14 e ) . Avant la rencontre, le Kyk’s avait soulevé le Soulier d’Or des mains de Luis Figo. Un trophée de plus !

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UL pour SOFOOT.com