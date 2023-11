information fournie par So Foot • 11/11/2023 à 19:27

Mbappé champagne, Paris leader

Douché à San Siro mardi, le PSG a digéré pour repartir de l'avant en Ligue 1. Un triplé de Kylian Mbappé permet aux Parisiens de s'imposer à Reims (0-4) et de prendre la tête du championnat.

Reims 0-3 PSG

Buts : Mbappé (3 e , 59 e , 82 e ) pour le PSG

Douze journées et trois mois de compétition, voilà ce qu’il a fallu au PSG version Luis Enrique pour s’installer enfin en tête du championnat qu’il est censé forcément gagner en mai prochain. Cette victoire à Reims n’est pas la plus contrôlée de sa saison, mais quand Kylian Mbappé est aussi clinique et que Gianluigi Donnarumma est aussi concentré, pas grand-chose ne peut leur arriver.…

Par Timothé Crépin, à Reims pour SOFOOT.com