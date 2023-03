Mbappé capitaine : le patron n’est plus incognito

Didier Deschamps a fini par trancher ce lundi la question du capitanat chez les Bleus : celui qui portera désormais le brassard s’appelle Kylian Mbappé. Un choix assez peu surprenant qui ne fait que confirmer la nouvelle dimension prise par le joueur en sélection, mais qui lui confère aussi des responsabilités supplémentaires.

Pour son premier rassemblement post-Mondial, Didier Deschamps se savait particulièrement attendu par la presse. Plusieurs sujets étaient à dépoussiérer : la nouvelle hiérarchie des gardiens, le positionnement en arrière latéral de Camavinga, celui de Giroud, la cérémonie pour les néoretraités, Karim Benzema aussi forcément, et un bout de tissu qui a largement cristallisé l’attention des journalistes. Sur le brassard, laissé vacant depuis le choix de Lloris de mettre fin à son aventure chez les Bleus, le sélectionneur a d’abord lâché ceci : « Je vais utiliser ces premiers jours du rassemblement pour en discuter avec les joueurs concernés. Et il n’y en a pas cinq. » Difficile néanmoins d’imaginer que DD n’avait pas sa petite idée derrière la tête avant de rejoindre Clairefontaine et que quelques simples discussions auraient pu changer la donne. La décision est finalement arrivée tôt, ce lundi soir, et a été révélée par le journal L’Équipe : Kylian Mbappé devient dès cette semaine le nouveau capitaine de l’équipe de France. Un choix qui ne surprendra que très peu de monde, avec Varane qui a lui aussi fait ses adieux à la sélection, Giroud pas là pour rester encore dix ans, Griezmann comme seule alternative crédible, et surtout, Mbappé à qui il est compliqué de refuser quoi que ce soit. Cette nomination ne devrait pas pour autant éteindre tous les débats, et l’attaquant du PSG va désormais être plus attendu que jamais sur le terrain, mais aussi en dehors.

Un profil de capitaine encore à définir…

S’il n’y a que peu de doutes sur ses performances sur le pré – en témoigne sa dernière sortie dohanaise avec les Bleus -, il est en revanche logique de se demander quel type de capitaine peut bien être le joueur de 24 ans. Première interrogation : comment va-t-il se comporter avec les médias ? Ceux-ci ont été habitués à recevoir des poncifs du précédent capitaine, qui était bien souvent, et à sa décharge, le pompier de service envoyé pour désamorcer chaque petite étincelle, afin de faire croire à une unité permanente au sein du groupe France. Avec Mbappé, beaucoup plus libre dans sa maniè

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com