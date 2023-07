Mbappé au PSG, un indésirable pas comme les autres

Le feuilleton entre le PSG et Kylian Mbappé a connu un nouveau tournant ce vendredi soir : le club de la capitale a décidé de ne pas emmener l'attaquant en stage au Japon et en Corée du Sud. Un premier acte dans cette bataille d'égos de laquelle les deux camps pourraient sortir perdants.

C’est un nouveau rebondissement, plutôt inattendu, qu’a connu l’énième feuilleton estival entre Kylian Mbappé et le PSG, ce vendredi soir. Un peu moins de 4 heures après avoir vu son numéro 7 marquer le but du 2-0 dans le temps additionnel du match amical face au Havre, au centre d’entraînement de Poissy, le club de la capitale a dévoilé une liste de 29 joueurs retenus pour le stage au Japon et en Corée du Sud… sans l’international français. Au contraire de Gianluigi Donnarumma, des six recrues de l’été (Milan Škriniar, Cher Ndour, Marco Asensio, Lee Kang-in, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte), d’Hugo Ekitike, de Keylor Navas ou même de son frère Ethan, 16 ans, Mbappé ne sera pas dans l’avion direction l’Asie ce samedi. Jusqu’au retour de ses coéquipiers prévu début août, le champion du monde est invité à rejoindre le loft des indésirables composé de Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou Leandro Paredes. Le Paris Saint-Germain est passé des paroles à un premier acte, qui marque peut-être un point de non-retour dans la relation entre les deux camps.

D ‘égo à égo

Dans cette bataille d’égos fatigante dont personne ne sort grandi, le PSG a décidé d’activer un nouveau levier pour déstabiliser un joueur qui semble encore en position de force aujourd’hui. En informant les dirigeants parisiens, via un courrier, qu’il ne souhaitait pas lever l’option de prolongation d’une année supplémentaire activable dans son contrat jusqu’au 31 juillet, Mbappé a annoncé la couleur et mis son club devant le fait accompli. C’est lui qui décide, comme toujours. Face à ce qui a été considéré comme une trahison par Doha, selon de nombreux médias, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’abandonner la câlinothérapie pour se montrer plus offensif en réponse à la star parisienne. « Si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat , avait-il prévenu lors de la présentation de Luis Enrique au début du mois. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. » Le président du PSG a même récidivé cette semaine, dans un discours tenu devant les joueurs, dont Mbappé, d

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com