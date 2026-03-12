Mbappé a donné de sa personne pendant Real Madrid-Manchester City

Est-ce que les petits sauts, ça compte dans les 10 000 pas journaliers recommandés ? Posté en tribune pendant que ses compères du Real Madrid explosaient Manchester City (3-0), Kylian Mbappé n’a pas pour autant ménagé ses efforts malgré son genou récalcitrant . Une caméra isolée sur l’attaquant le montre en train d’exulter comme s’il était sur le terrain (voire plus) à chacun des pions de l’épique triplé de son capitaine Federico Valverde. Son voisin David Alaba, plus habitué à l’infirmerie que lui, semble tout bousculé par cette attitude.

🔥 IMAGES EXCLUSIVES CANAL+ : Les célébrations énormes de Kylian Mbappé en tribunes devant le triplé de Valverde face à Manchester City 😭#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/4tZAd3zFPM…

SF pour SOFOOT.com