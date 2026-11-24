Mayotte : renforts de gendarmes et policiers face à la hausse des violences

Des gendarmes à Mamoudzou, sur l'île de Mayotte, le 27 avril 2023 ( AFP / Patrick Meinhardt )

Un sixième escadron de gendarmerie et 20 policiers vont rejoindre Mayotte, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, après la mort de deux mineurs en 48 heures dans ce département d'outre-mer sur fond de climat d'insécurité générale.

Prise en raison "de l'urgence de la situation" selon le ministre, cette décision suit une réunion lundi à Matignon entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et des maires de ce territoire de l'océan Indien, une réunion initialement dédiée à la reconstruction de Mayotte après le passage du cyclone Chido fin 2024.

Ce sixième escadron représente 80 gendarmes supplémentaires, que 20 policiers renforceront à Mamoudzou, chef-lieu de l'archipel qui compte quelque 320.0000 habitants, a précisé le maire de la ville Ambdilwahedou Soumaïla (LR).

Le gouvernement maintient aussi les cinq escadrons déjà présents, soit plusieurs centaines de membres des forces de l'ordre.

Ce renfort intervient dans un contexte de recrudescence des violences à Mayotte.

M. Soumaïla a salué des "mesures immédiates" pour "donner un signal au territoire". À l'Assemblée nationale, la députée de Mayotte Estelle Youssouffa (LIOT) a au contraire critiqué des renforts temporaires.

"Le sang coule à Mayotte", a-t-elle lancé, réclamant une "mobilisation massive" pour rétablir "l'ordre républicain".

"Ce que je dis, ce ne sont pas des mots", lui a rétorqué M. Nuñez, défendant "des actes" et citant des créations d'emplois prévues au projet de budget 2027.

"En bout de chaîne"

Deux mineurs ont été tués ces derniers jours à Mayotte lors d'affrontements entre bandes.

Le 22 novembre, un adolescent originaire de Passamaïnty, dans la commune de Mamoudzou, est mort après avoir été touché à la tête par un fer à béton.

Un autre mineur de 17 ans, grièvement blessé le 20 novembre à Dembéni, commune limitrophe du chef-lieu, a succombé au centre hospitalier de Mayotte. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat, a indiqué le procureur de la République Guillaume Dupont dans un communiqué mardi.

Lundi, une vingtaine d'élus se sont rassemblés à Dembéni pour dénoncer une flambée des violences et notamment le viol en réunion d'une femme par des coupeurs de route sous la menace d'une arme, qui fait l'objet d'une enquête.

L'adjoint au maire de Dembéni, Enrchidine Mlamali, a décrit barrages, caillassages et intrusions dans des établissements scolaires. "Cela fait un mois que c'est de plus en plus difficile, la population a peur", a-t-il prévenu.

Cette poussée de violences s'inscrit dans un contexte durablement dégradé. Depuis le 1er janvier, le parquet de Mamoudzou recense 67% de déferrements en plus par rapport à la même période en 2025 et son bureau d'aide aux victimes a accueilli 878 personnes, dont 24% de mineurs.

En 2025, Mayotte figurait déjà parmi les trois départements français les plus touchés, en proportion de sa population, par les violences physiques hors cadre familial et les vols avec armes, selon le ministère de l'Intérieur.

Malgré 800 policiers et 770 gendarmes déjà mobilisés, selon la préfecture, la chaîne pénale est engorgée.

L'unique prison de l'île, à Majicavo, dans le nord-est du territoire, comptait 637 détenus pour 278 places au 1er juillet, selon le ministère de la Justice, et le tribunal de Mamoudzou est en sous-effectif, selon un rapport de l'Assemblée nationale.

Dans un entretien à l'AFP, le général Pierre Poty, commandant la gendarmerie d'outre-mer (CGOM), a qualifié Mayotte de "source d'inquiétude".

"Nous intervenons en bout de chaîne, quand les politiques publiques ont échoué", a-t-il souligné, jugeant le territoire "submergé par une immigration clandestine qui engendre une délinquance extrêmement élevée et submerge les services publics".

Pour lui, les résultats contre la délinquance dépendront "de la capacité de l'État à réduire cette pression migratoire".

M. Lecornu a annoncé lundi sur X qu'il se rendrait "à nouveau à Mayotte en début d'année 2027 pour mesurer et constater les résultats obtenus", assurant que l'État resterait mobilisé pour protéger le territoire et poursuivre sa reconstruction.