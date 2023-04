Mayotte: l'économie reste "au vert" en 2022 malgré les "défis structurels"

En 2022, les indicateurs de l'économie de Mayotte sont restés "au vert", malgré des "défis structurels persistants", grâce en particulier au secteur du bâtiment et des travaux publics, affirme un institut représentant la Banque de France dans ce territoire.

Cependant, "Mayotte demeure un territoire où de nombreux défis doivent être relevés pour assurer la pérennité de son développement", met en garde mercredi l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) de Mayotte, société filiale de la Banque de France, dans un communiqué.

Dans ce département français, situé à l'entrée du canal du Mozambique dans l'océan Indien, le gouvernement a entamé en avril une vaste opération, très controversée, contre la délinquance et l'habitat insalubre, mobilisant d'importants renforts de forces de l'ordre.

"En dépit des défis structurels liés notamment à la démographie, aux manques d'infrastructures, à l'insécurité et au déficit en matière d'ingénierie, l'année 2022 confirme et accentue la tendance positive pour l'économie de Mayotte engagée en 2021", assure l'IEDOM.

"La bonne orientation de l'activité globale est portée essentiellement par les secteurs du BTP et des services marchands et dans une moindre mesure par le commerce", indique-t-il.

"En 2022, les chefs d'entreprises du secteur de la construction déclarent une activité soutenue et en progression toute l'année", rapporte l'IEDOM.

L'année 2022 a vu la concrétisation de projets tels que l'inauguration d'un Data Center ou la livraison de l'hôpital de Petite-terre, rappelle-t-il. Pour 2023, "d'autres infrastructures (centre commercial, construction de logements sociaux, travaux au port de Longoni, etc.), jugées indispensables pour le développement du territoire, devraient se finaliser ou se lancer".

Important bémol: la hausse des prix, qui a commencé fin 2021, s'est poursuivie, "plaçant l'inflation mahoraise au-dessus de la moyenne nationale en décembre" 2022.

En outre, "les problèmes de mobilité et d'insécurité produisent des effets clairement négatifs sur l'activité, la rentabilité des entreprises et l'attractivité", juge l'institut. "Par ailleurs, les entreprises sont confrontées à un problème de capacité à répondre à la demande, du fait notamment d'un manque de main-d'oeuvre et de difficultés à trouver du foncier. S'ajoute une potentielle crise de l'eau dont les conséquences néfastes pourraient [affecter] sensiblement l'activité de l'île", selon le communiqué.

Selon un autre institut, l'Insee, se basant sur des statistiques officielles d'il y a plusieurs années, Mayotte est "le département français qui dégage le moins de richesse" et "le département d'Outre-mer le plus touché par le chômage".