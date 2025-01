Mayotte: face à la détresse d'élèves, Borne promet de rétablir l'école "le plus vite possible"

La ministre de l'Education, Elisabeth Borne, a promis de rétablir l'école "le plus vite possible" pour y accueillir les élèves toute la journée, Mayotte le 30 janvier 2025. ( AFP / Marine GACHET )

Face à la détresse d'élèves qui ont tout perdu après le cyclone Chido, la ministre de l'Education Elisabeth Borne a promis jeudi à Mayotte de rétablir l'école "le plus vite possible" pour y accueillir les enfants toute la journée.

"Il faut qu'on puisse accueillir les enfants toute la journée, on va travailler pour remettre le plus vite possible l'école", a assuré la ministre, en visite de deux jours dans ce territoire français de l'océan Indien avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.

Lundi, 115.000 élèves ont commencé à reprendre le chemin de l'école dans ce département ravagé le 14 décembre par le cyclone tropical Chido, qui a causé la mort d'au moins 39 personnes et des dégâts colossaux.

Trois jours après cette rentrée dans des conditions dégradées, la ministre a notamment visité une école primaire à Labattoir. Là, le directeur de l'établissement, Michel Roche, a souligné la grande difficulté des élèves.

- "Tout perdu" -

Une enseignante a expliqué à la ministre avoir passé un mois sans électricité, un autre a décrit combien les élèves sont sans matériel, sans vêtement, qu'ils ont soif, que certains "ont tout perdu", et qu'une enfant a vu son père mourir pendant le cyclone.

"L'école est indispensable partout, mais ici, c'est un havre de paix, où il y a la collation", a déclaré Mme Borne, soulignant le rôle crucial des établissements scolaires pour des enfants qui manquent de nourriture et d'eau.

"Il est important qu'on puisse aller à l'école toute la journée", a reconnu la ministre, interpellée par une élève qui lui demandait quand ils pourront revenir à l'école sans rotation.

La ministre, soulignant les difficultés antérieures à Chido, assure que "le matériel de base" sera "redonné" aux élèves de Mayotte, département le plus jeune de France, où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans.

Un membre du rectorat lui a présenté la logistique de distribution de kits solaires. Quelque 130 palettes de matériel scolaire ont été reçues par fret aérien. Des kits (crayon, colle, stylo, cahier) vont être dispatchés sur trois pôles en Grande-Terre, l'île principale, où les écoles pourront venir les récupérer. En Petite-Terre, des kits ont déjà été distribués.

- Démarrage prudent -

Avant Chido, le système scolaire de Mayotte, département le plus pauvre de France où la moitié des habitants a moins de 18 ans et ne parle pas français, était déjà défaillant.

Selon les plannings diffusés par le rectorat, les collégiens et lycéens sont accueillis un à deux jours en cette semaine de la rentrée.

"Les solutions sont différentes, mais on accueille près de 75% des élèves dans le second degré, on est à 50-55% dans le premier degré. On a fait le choix de démarrer prudemment, y compris pour que les professeurs puissent être attentifs à la situation des élèves, puissent repérer (...) les élèves qui pourraient avoir été choqués psychologiquement", a expliqué jeudi la ministre lors d'un point presse.

"Il y a pour chaque élèves des cahiers, des crayons, des stylos (...), les fournitures arrivent et elles sont là", a-t-elle ajouté. Elle évoque un nouvel approvisionnement "d'ici quelques semaines" par voie maritime.

Répondant sur les effectifs et les rumeurs de départs de professeurs, la ministre a affirmé que "les professeurs sont à 95% présents dans le second degré".

La rentrée a par ailleurs été marquée lundi par un mouvement de grève à l'appel du syndicat FSU-SNUipp Mayotte.

En 2022, un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) décrivait des établissements "saturés" et un bâti "dégradé requérant des travaux de rénovation importants".