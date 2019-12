Mayotte en alerte orange à l'approche du cyclone Belna

Mayotte est sur le qui-vive. Le cyclone Belna, qui s'approche de l'île, se renforce et risque de frapper dans la nuit de dimanche à lundi l'île française de l'océan Indien. Il pourrait se diriger ensuite vers Madagascar, selon Météo France.Ce samedi à la mi-journée, le préfet de Mayotte a placé l'île en alerte orange. «Préparez vos derniers achats pour constituer votre réserve d'eau, de nourriture et votre kit d'urgence », avertit-il.Le système dépressionnaire « passera au stade de cyclone avec des vents d'une moyenne de 118 km/h au moins ce samedi et, ce dimanche, il passera au stade de cyclone intense, avec des vents d'une moyenne de 166 km/h au moins et des rafales de plus de 200 km/h », a expliqué Laurent Floch, directeur régional de Météo France. Le #cyclone #Belna continue à se renforcer en plongeant vers le sud. Il passera au plus près de #Mayotte dans la soirée de dimanche et la nuit de lundi. Source: https://t.co/Tv8TY3F0Er pic.twitter.com/pcL0DUn6DQ-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 7, 2019 Belna passera au plus près de Mayotte dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de l'archipel des Comores, durement frappé en avril par le cyclone Kenneth.Selon Météo France, « il peut aussi bien passer à l'ouest qu'à l'est, ou sur Mayotte. Les conséquences ne seront pas les mêmes. À 100 km à l'est ou à l'ouest, nous aurons des pluies, mais si l'œil du cyclone passe sur Mayotte, on peut s'attendre à de graves conséquences ».Le dernier cyclone - nommé Kamissi - passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. A l'époque, l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels.Des collèges réquisitionnés« Le gouvernement est vigilant sur la situation », ont fait savoir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, dans un communiqué commun.« Des renforts ...