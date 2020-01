Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mayer s'impose sur la Streif, un duo français au pied du podium Reuters • 25/01/2020 à 13:52









Mayer s'impose sur la Streif, un duo français au pied du podium par Hugo Chalmin (iDalgo) Après sa deuxième place décrochée vendredi lors du super-G derrière Kjetil Jansrud, Matthias Mayer n'a pas laissé passer sa chance samedi à l'occasion de la descente de Kitzbühel. Le champion olympique de descente en 2014 et de super-G 2018 s'est imposé sur la mythique Streif devant Beat Feuz et Vincent Kriechmayr (+0''22). L'Autrichien remporte cette course pour la première fois de sa carrière. Un succès qui lui permet également de récupérer sa deuxième place au classement général. En ce qui concerne les skieurs tricolores, ce sont Johan Clarey (+0''27) et Maxence Muzaton (+0''31) qui ont brillé samedi en Autriche. Les deux Français ne sont pas passés loin de l'exploit mais échouent au pied du podium en finissant respectivement 4ème et 5ème. Nicolas Raffort et Nils Allègre terminent en 21ème et 22ème position.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.