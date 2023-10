information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 21:29

Mayence suspend El Ghazi après une prise de position sur le conflit israélo-palestinien

L’ancien attaquant de Lille Anwar El Ghazi s’est exprimé, au même titre que de nombreux joueurs de football, sur le conflit israélo-palestinien. « Quand l’une des parties est financée par les milliards de dollars, ce n’est pas une guerre. (…) Quand les réseaux sociaux censurent les contenus de l’une des parties et pas de l’autre, ce n’est pas une guerre , a notamment écrit l’intéressé dans un post désormais supprimé des réseaux sociaux. C’est un génocide et une destruction de masse et nous y assistons en direct. »

El Mainz aparta a un futbolista por posicionarse "de forma intolerable" en el conflicto de Israel y Palestina. …

