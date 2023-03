Maxime Lopez sur ses années à Marseille : « On m’a tué »

La passion tue.

Formé à l’OM, Maxime Lopez (25 ans) a avoué ce mercredi, dans l’émission Le Club des 5 sur YouTube, avoir passé les « meilleures années » de sa vie à Marseille. Mais il retient aussi les moments où il estime avoir reçu des critiques dans « les médias locaux » qui allaient « au-delà du respect » . Il revient sur ces moments : « Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là… On me parlait du Barça. La première année à l’OM, il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué. […] Je suis allé au Vélodrome pour OM-Paris, et les gens m’adorent, je n’en doute pas. Mais j’ai mal vécu certaines choses. On va perdre un match, ceux qui vont faire un match de merde mais qui mettent un but vont sauver leur match. Mon profil fait que même si je fais bien mon taf de 6, on va dire que j’ai été naze. »…

MLM pour SOFOOT.com