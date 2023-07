Maxime Lopez ne dirait pas non à un retour à Marseille

Allô Pablo ?

Après trois saisons à Sassuolo, Maxime Lopez s’apprête à changer d’air cet été. Mais pour aller où ? « L’OM pour être honnête, des fois j’y pense, mais je me dis : « Est-ce que c’est une bonne chose ? » Revenir, je kifferais , a-t-il lancé dans une interview pour le média Carré. Mais il ne faut pas revenir pour revenir. Donc voilà, je ne sais pas, je suis un peu mitigé sur l’OM, ça restera mon club de coeur, mais après, voilà… En plus, ils ont pris l’entraîneur espagnol (Marcelino, NDLR) , c’est pas mal non plus. »…

