Maxime Gleizes : « Avec Christophe, on est comme les frères Klitschko, version moisie »

Maxime Gleizes : « Avec Christophe, on est comme les frères Klitschko, version moisie »

Maxime Gleizes est acteur. Il est aussi le petit frère de Christophe Gleizes. Détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025, ce dernier est aujourd’hui omniprésent dans le quotidien de Maxime, sur scène comme sur le ring ou devant un match du PSG. Car si Maxime est fan de Paris ou membre de l’équipe de France de chessboxing, il le doit à son frère. Il raconte ici pourquoi et comment il continue de faire vivre leur histoire.

Il paraît que tu es supporter du PSG. Comment tu l’es devenu ?

Je suis surtout devenu un grand supporter du PSG grâce à la passion de mon frère, Christophe. Depuis ses 8 ans, il est fan du PSG. Comme c’est ton grand frère, tu suis un peu ses délires. On avait un maillot floqué Aloísio à l’époque. C’est mon premier souvenir. Mon frère est né début février, juste avant la campagne de Ligue des champions qui débute généralement fin février ou début mars. Son cadeau d’anniversaire, c’était donc souvent une place au Parc pour un huitième ou un quart de finale. C’était tout tracé : chaque année, je savais où taper dans le mille. Et puis, j’en profitais un peu aussi… (Rires.) …

Photos : Renaud Bouchez pour Society et Icon Sport.

Propos recueillis par Arthur Chanteclair et Maxime Marchon pour SOFOOT.com