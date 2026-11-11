Maxence Lacroix va inviter 50 enfants pour France-Turquie

Présent en étant absent, c’est fort. Non-retenu dans le groupe des Bleus pour la trêve internationale en raison d’une blessure aux ischios, Maxence Lacroix a tout de même tenu à marquer le coup. Le défenseur de Chelsea a ainsi invité 50 enfants de Dordogne, le département dans lequel il a été formé, à assister au match France-Turquie , lequel comptera pour la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des nations et aura lieu à Bordeaux ce dimanche.

Le quotidien Sud-Ouest précise que les heureux élus sont licenciés au sein de la section football du collège de Thenon, où Lacroix a été scolarisé, ainsi qu’au FC Trélissac, où il a effectué une partie de sa formation. Après avoir offert des pizzas à la population de son village d’Ajat pendant la Coupe du monde, l’international français (11 sélections) r emet la main à la poche en prenant à sa charge les frais de transport ainsi que les billets des gamins. …

JD pour SOFOOT.com