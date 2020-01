So Foot • 21/01/2020 à 06:00

Maxence Caqueret, Gone Baby Gone

Avec l'arrivée de l'hiver est arrivé Maxence Caqueret. Un jeune joueur simple, collectif et efficace. Moins clinquant que les anciennes gloires de la formation lyonnaise comme Hatem Ben Arfa ou Karim Benzema, moins excitant que le nouveau phénomène Rayan Cherki, mais on ne peut plus révélateur de la qualité de la formation estampillée OL.

LyonLille le 21/01/2020 à 21:10 Coupe de la Ligue Diffusion sur

". Si Rayan Cherki a capté toute la lumière après sa performance contre Nantes en Coupe de France, Maxence Caqueret a pour lui d'être un symbole plus concret du savoir-faire lyonnais en matière de formation. Car quand l'attaquant prodige doit autant à la bonne fée qui s'est penchée sur son berceau qu'au travail, le petit milieu de terrain, lui, a l'air bien plus " normal ". Et son début d'éclosion est au yeux de Lionel Rouxel, le sélectionneur des U19 français, une situation idoine pour tout le monde : "".