Maxence Caqueret élogieux envers le « messager » Pierre Sage

Et si l’OL arrêtait enfin de changer d’entraîneur ?

Après avoir déjà essoré Laurent Blanc et Fabio Grosso depuis le coup d’envoi de la saison, Lyon est désormais entraîné par Pierre Sage. Au départ, le directeur du centre de formation rhodanien était juste censé assurer l’intérim, mais il se pourrait bien qu’il reste en poste plus longtemps que prévu. En tout cas, cela ne déplairait pas à Maxence Caqueret. « On apprécie tous le coach. Il fait du très bon travail. Il a ce rôle de messager hyper important, et tout le monde le comprend. C’est une force pour l’effectif en ce moment, et on est de tout cœur avec lui » , a clamé le milieu de 23 ans au sortir de la large victoire obtenue face à Toulouse ce dimanche (3-0).…

RB pour SOFOOT.com