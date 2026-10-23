Max Iheanachor : « L’entraîneur me disait que j’étais trop grand pour jouer au foot »

Max Iheanachor : « L’entraîneur me disait que j’étais trop grand pour jouer au foot »

Trois semaines après les Bleus de Zinédine Zidane, le Stade de France accueille ce dimanche des joueurs de NFL pour la première fois. D’un côté, les Saints de La Nouvelle-Orléans, de l’autre, les Steelers de Pittsburgh, qui comptent un ancien fou de soccer dans leurs rangs : Max Iheanachor, 23 ans. Le gaillard de 145 kg se replonge dans ses souvenirs.

Posons les bases : toi, tu dis « football » ou « soccer » ? Pour moi, c’est « soccer ». On disait « soccer » au Nigeria quand j’étais petit.

Quelle place occupait donc le soccer dans ton enfance à Onitsha ? …

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com