Max Göldi, ce Suisse sur lequel les Kadhafi se sont vengés

Dans La Vengeance de Kadhafi. D'après le journal d'un otage, Max Göldi, ex-otage en Libye, raconte au jour le jour, sur plus d'un demi-millier de pages, sa détention en Libye de juillet 2008 à juin 2010*. Son journal intime, il le camouflait dans une poche cousue à l'intérieur d'une casquette de baseball. Nous sommes le 22 juillet 2008. Ce jour-là, ce responsable en Libye de la multinationale ABB, leader des technologies de l'énergie, est transféré dans une nouvelle cellule. Il n'y a que douze lits pour dix-huit prisonniers. « C'est sombre, chaud et étroit. C'est un cauchemar ! » note-t-il sobrement. Le 28 juillet, il mentionne que « le riz et le poulet sont servis à deux heures du matin », mais le Suisse n'est pas trop mécontent, car, « pour une fois, il y a de l'eau courante ». Il va pouvoir se laver. Le lendemain, Max Göldi quitte la prison, sans les cent dollars confisqués à son arrivée, car « la clé du coffre n'est plus disponible ».Le crime de Max Göldi, être suisseSon crime ? Son passeport à croix blanche. En effet, la police et la justice de Genève ont osé s'en prendre à Hannibal Kadhafi, l'un des fils de Mouammar, qui tabassait ses deux domestiques dans sa suite de l'hôtel Président Wilson. Le 15 juillet 2008, Hannibal est placé en détention provisoire, Aline, son épouse, enceinte, se retrouve en état d'arrestation dans un hôpital. Le lendemain, un juge d'instruction ouvre une procédure pénale contre le...