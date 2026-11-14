Max Dowman efface le record de Jude Bellingham

La relève est assuré. En entrant en jeu à la 61 e minute lors de la défaite des U21 anglais face au aux Espoirs portugais vendredi soir en amical (0-1), Max Dowman est devenu le plus jeune joueur à avoir porté le maillot des Espoirs anglais .

Pluie de records

À peine âgé de 16 ans, 10 mois et 13 jours, Dowman a donc effacé le précédent record de précocité détenu depuis 2020 par Jude Bellignham qui avait disputé son premier match avec les Espoirs à l’âge de 17 ans, 2 mois et 6 jours.…

LB pour SOFOOT.com