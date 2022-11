Max Cavalera : " Mon rêve serait de jouer un concert avant un match du Brésil "

Alors que la bande de Neymar fait son entrée en lice dans la Coupe du monde ce jeudi face à la Serbie, Max Cavalera se livre sur les chances de la Seleção et son rapport au sport roi. Grand passionné de football, l'ancien leader de Sepultura, désormais chanteur de Soulfly, espère retrouver la mentalité de la génération 2002.

" En 2002, ils sont allés à la Coupe du monde avec beaucoup de pression après s'être qualifiés lors du dernier match, et l'ont transformée en quelque chose de positif. J'aime ce genre de mentalité, je crois que ça se rapproche des combattants MMA d'une certaine manière. "

Le plus mémorable, c'est 1994, on était aux États-Unis pour un concert avec Pantera. On avait des billets pour la finale, donc on a pris le bus de la tournée pour aller au stade, on a regardé le match, le Brésil a battu l'Italie, et ensuite on est partis faire le concert. Tout le monde portait des maillots du Brésil, c'était complètement fou. Je crois qu'on n'a joué que quelques chansons, et puis c'est juste devenu une session d'impro à la batterie.Sacrée journée.C'est le problème. Le Brésil a toujours l'air très fort, mais c'est autre chose d'être performants. Après la défaite à domicile, certains anciens joueurs disaient qu'il manquait la mentalité de gagnants de 2002. J'espère qu'ils l'ont aujourd'hui, même si pour les plus grands noms comme Neymar, je ne suis pas si sûr. En 2002, ils sont allés à la Coupe du monde avec beaucoup de pression après s'être qualifiés lors du dernier match, et l'ont transformée en quelque chose de positif pour gagner. Ils avaient des morts de faim, j'aime ce genre de mentalité, je crois que ça se rapproche des combattants MMA d'une certaine manière.Gabriel Jesus. Il joue pour Arsenal, qui est l'équipe de mon frère et que j'aime bien, même si je porte le maillot de Leicester en ce moment même. C'est ma belle fille qui me l'a envoyé.J'aime bien West Ham aussi, la mentalité de battants, ce sont des outsiders.Cela fait presque 30 ans que je collectionne des maillots, en particulier en Europe. En France,…